Ingressos para show de Zizi Possi estão à venda

Os ingressos para o show de Zizi Possi, que acontece no dia 18 de setembro, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA), já estão à venda. O preço varia entre R$ 40 e R$ 120 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings da Barra e Bela Vista e no site compreingresso.com.

Em seu novo show, Zizi remonta sua trajetória de mais de 30 anos de sucesso. A apresentação traz um repertório particular e inédito, em que cantora costura lembranças e canções, com roteiro de seu irmão, o premiado diretor José Possi Neto.

