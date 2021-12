Ingressos para show de Sandy e Luiza Possi já estão à venda

Devido a procura após a divulgação do evento Sandy e Luiza Possi em Salvador, a organização do evento resolveu antecipar o início das vendas para esta quarta-feira, 26.

O evento, que acontece no dia 26 de outubro, no Bahia Café Hall, a partir das 21 horas, conta com três setores: Área Vip (R$ 70), pista (R$ 50,00) e camarote (R$ 90) e os ingressos podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix.

