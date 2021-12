Ingressos para show de Roger Waters estão à venda

O ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, irá pisar em solo baiano no dia 17 de outubro e os fãs do artista já podem garantir os ingressos que têm valores entre R$ 180 e R$ 710. O show, que faz parte da turnê Us+Them, será realizado na Arena Fonte Nova, às 21h.

Os interessados podem adquirir as entradas por meio do site Tickets For Fun ou na bilheteria da Fonte Nova. O artista deve animar o público soteropolitano com clássicos, como 'The Dark Side of the Moon', 'Another Brick in The Mall', 'Animals' e 'Wish You Were Here'.

