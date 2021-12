Ingressos para show de Milton Nascimento estão à venda a partir de hoje

A venda de ingressos para o show do cantor Milton Nascimento iniciou na manhã desta terça-feira, 3, na bilheteria do Teatro Castro Alves, no site Ingresso Rápido e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista. Na apresentação, programada para o dia 24 de novembro, às 19h, o artista irá prestar uma homenagem ao quarto disco da carreira, o duplo 'Clube da Esquina'.

Os ingressos para pista custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), já para o camarote os valores são R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia).

O intuito de Milton é resgatar os clássicos do disco duplo, que possuem 45 e 40 anos, respectivamente. O álbum também levou na capa o nome de Lô Borges e se tornou um clássico da discografia nacional.

A apresentação contará com 18 músicas, são elas: 'Clube da Esquina 1', 'Para Lennon e McCartney', 'Tudo o Que Você Podia Ser', 'Cais', 'O Trem Azul', 'Cravo e Canela', 'Dos Cruces', 'Um Girassol da Cor de Seu Cabelo', 'Clube da Esquina 2', 'Paisagem da Janela', 'Lilia', 'Nada Será Como Antes', 'Mistérios', 'Nascente', 'Canção Amiga', 'Maria, Maria' e 'Nuvem Cigana'.

O artista será acompanhado por uma banda composto por Wilson Lopes (guitarra/violão), Beto Lopes (guitarra/violão), Alexandre Ito (baixo), Ademir Fox (piano), Widor Santiago (metais), Licoln Cheib (bateria), Zé Ibarra (vocal) e Ronaldo Silva (percussão).

adblock ativo