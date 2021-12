Ingressos para show de Maria Bethânia estão esgotados

Os ingressos para o show de Maria Bethânia, programados para acontecer nos dias 1° e 2 e dezembro, no Teatro Castro Alves, já estão esgotados. As vendas para os dois dias foram iniciadas ao meio-dia desta quarta-feira, 21, nas bilheterias do TCA e dos SACs Barra e Iguatemi, simultaneamente.

Antes mesmo da abertura da bilheteria do TCA, os fãs que queriam garantir presença nos shows formaram uma fila quilométrica no Campo Grande, que dava a volta no quarteirão do teatro.

O show apresentado na capital baiana, Carta de Amor, é baseado no último CD, Oásis, de Bethânia, lançado em março deste ano. Os ingressos custaram R$ 100 e R$ 50. Para o dia 1º, houve venda diferenciada, destinada às três últimas fileiras (Z.09 à Z.11), com valor de R$20 (inteira) e R$10 (meia), atendendo a solicitação do Ministério da Cultura. Estes ingressos tiveram vendas limitadas - apenas um por pessoa - no dia da apresentação, a partir das 19h, horário de abertura do teatro.

Fãs - Primeira da fila, a estudante Vanessa Vilaverde, de 22 anos, chegou às 19h de terça-feira, 20, para não correr o risco de perder a apresentação. "Bethânia é uma diva. Eu ficaria de domingo até hoje para comprar o ingresso do show dela", enfatizou.

Já a aposentada Madalena Aleluia, de 78 anos, saiu de casa bem cedo e foi a primeira da fila de idosos, ao chegar às 7h. Apesar de ter mais opções para escolher as melhores cadeiras, Madalena revelou que não gosta de sentar na frente, e que iria pedir uma poltrona no meio. "Acompanho a carreira de Bethânia desde o início, por isso vale qualquer sacrifício para estar aqui", ressaltou.

Sacrifício também passado pelo aposentado Vanderlito Melo Souza, 58 anos, que reclamou do horários de início das vendas. "A bilheteria só abre a partir de meio-dia, e os idosos que chegaram de manhã sofrem com o sol. Salvador é a terceira capital do Brasil e um teatro como este não tem venda pela internet", reclamou.

