Ingressos para show de Maria Bethânia esgotam em menos de 2h

Após o início de vendas com transtornos para o público, na manhã deste sábado, 22, os ingressos para o show da cantora Maria Bethânia se esgotaram em menos de duas horas.

Para garantir os melhores lugares, algumas pessoas chegaram no Teatro Castro Alves (TCA) ainda na noite de sexta, 21. Nesta manhã, a fila se aproximava do colégio Sacramentinas, no Garcia.

Quem optou por adquirir os bilhetes pela internet também penou para conseguir. Cerca de 15 minutos antes do horário marcado, às 10h, o site responsável pelas vendas online registrou pico de acessos e saiu do ar.

Os fãs que conseguiram comprar reclamaram da demora e das dificuldades em encontrar cadeiras próximas. Este foi o caso do jornalista Hugo Mansur, que adquiriu dois ingressos, mas para locais distantes na plateia.

Outra opção era o call center 2626-5071, que permecia ocupado durante a manhã.

A cantora se apresenta na Sala Principal do TCA nos dias 28 e 29 de agosto (sexta e sábado), a partir das 21h.

Os ingressos foram vendidos por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para as filas de A a Z4, e R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para filas de Z5 a Z11.

adblock ativo