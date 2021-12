Ingressos para show de Ivete e Neojiba estão à venda

Os ingressos para o show beneficente da cantora Ivete Sangalo e do Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) já estão à venda. No dia 14, quando acontece o treino da seleção brasileira de futebol no Estádio de Pituaçu, um novo posto de venda será montado na área externa do espaço, às 9h, para comercializar as entradas.



Conforme anunciado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) e governador Rui Costa, quem comprar os ingressos do show poderá assistir ao treino dos jogadores, no mesmo dia, às 17h.

Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 700 e também podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings ou por meio do site da Blueticket.

O time comandado por Dunga joga contra o Peru no dia 17, às 21h, na Arena Fonte Nova. Já a apresentação de Ivete Sangalo e Neojiba será no dia 18 de dezembro, às 21h, também na arena multiuso. O repertório será composto por canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil, em homenagem aos 50 anos de carreira dos dois artistas.



Todo o dinheiro arrecadado no show terá como objetivo de ajudar na reforma do Hospital Martagão Gesteira.

adblock ativo