Ingressos para show de Gal Costa em prol do Martagão continuam à venda

Ainda estão à venda os últimos ingressos para o IV Jantar do Bem do Hospital Martagão Gesteira, que terá a cantora Gal Costa como atração principal. O evento beneficente acontecerá nesta quarta-feira, 11, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Os portões serão abertos às 17h30 e as entradas custam R$ 450.

Na programação, haverá ainda o show de abertura da baiana Ju Moraes e a poesia de Edgar Abbehusen. O jantar contará com o menu da chef Tereza Paim, do restaurante Casa de Tereza.

Durante o jantar, cada participante terá direito à entrada, dois pratos principais, sobremesa e bebidas, além de um prato estampado com poesia de Edgard Abbehusen e ilustração de Suzart, como recordação.

Os últimos ingressos podem ser adquiridos presencialmente na Loja Social do Martagão Gesteira, localizada no Tororó, através do telefone 71 3032-3773 ou do site.

Custos de manutenção

Realizado anualmente, o jantar tem o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. Em edições anteriores, já teve como atrações as cantoras Mariene de Castro, Gilmelândia e o cantor Adelmo Casé, que abriram mão dos seus cachês para participar da ação.

Todos os recursos obtidos serão destinados à manutenção e custos operacionais do serviço de transplante de medula óssea do Hospital. A instituição será a primeira a realizar, na Bahia, este tipo de procedimento em crianças de 0 a 14 anos.

