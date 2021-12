Ingressos para show de Gaby Amarantos começam a ser vendidos

Os ingressos para o show que Gaby Amarantos realizará no dia 16 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 27, na bilheteria do teatro e nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Estourada em todo o Brasil devido ao sucesso do tecnobrega e da música "Ex My Love", tema de abertura da novela "Cheias de Charme", da Rede Globo, Gaby apresentará em Salvador as músicas que fazem parte do seu primeiro CD solo, intitulado "Treme".

Lançado em maio deste ano, o disco conta com composições autorais, além de músicas de Zezé de Camargo e Luciano, Iara Rennó e Thalma de Freitas. O show contará ainda com a participação de Felipe Cordeiro, expoente da nova geração da música do Pará.

