Ingressos para show de Elza Soares se esgotam em uma hora

Os ingressos para o espetáculo "A Voz e a Máquina" comandado pela cantora Elza Soares, que acontece entre esta sexta, 13, e domingo, 15, no Espaço Caixa Cultural Salvador, se esgotaram em apenas uma hora, segundo informações do local do evento. As vendas tiveram início às 9h desta sexta-feira, na bilheteria do estabelecimento.

No show, a cantora apresentará canções consagradas de cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. No palco, Elza também promete misturar sons como samba, jazz e música eletrônica, ao lado dos DJs Bruno Queiroz e Ricardo Muralha.

O evento tem início a partir das 20h (sexta e sábado) e às 19h (domingo).

