Ingressos para show de Elton John já podem ser retirados

Quem comprou ingressos para o show de Elton John, no próximo dia 22, na Arena Fonte Nova, pelo site Bilheteria Virtual, pode retirá-los a partir deste sábado, 15, na bilheteria Sul da arena, das 10h às 17h, ou nas lojas Ticket Mix dos shoppings Salvador, Barra, Iguatemi e Paralela, de 9 até 22 horas.

Os postos nos shoppings e no estádio estarão abertos também neste domingo e funcionam até o dia do show. Apenas na quarta, 19, o horário de retirada na Fonte Nova acontece até as 14h, por causa do jogo de futebol.

Para realizar a troca do voucher pelo ingresso é preciso apresentar dois documentos originais, o RG e o CPF, além do cartão de crédito que foi utilizado para a compra e o voucher.

Caso a troca seja feita por terceiros, é preciso a apresentação do RG original e o cartão do títular da compra, juntamente com o RG da pessoa responsável pela retirada.

Para os ingressos meia-entrada, é necessária a apresentação do documento que comprove o direito ao benefício, seja para estudantes, idosos com mais de 60 anos e professores da rede municipal. No dia do show também será exigida a apresentação do mesmo documento no acesso.

