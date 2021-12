Ingressos para show de Daniel Boaventura no TCA já estão à venda

Começou nesta segunda-feira, 3, à venda de ingressos para a apresentação de Daniel Boaventura, que acontece nos dias 5 e 6 de maio, no Teatro Castro Alves (TCA). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site do Ingresso Rápido (com taxa de conveniência), nas bilheterias do Teatro e nos SAC's dos Shopping Barra e Bela Vista (sem taxa de conveniência).

Os ingressos custam: filas (A a P) - R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia); filas (Q a Z6) - R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia); e filas (Z7 a Z11) - R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).

Na ocasião, Daniel Boaventura irá homenagear Frank Sinatra e Tom Jobim, cantando músicas do álbum "Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim", além de sucessos de Roberto Carlos, Luiz Miguel, George Michael e Bruno Mars.

