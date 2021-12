Ingressos para show de Céu em Salvador já estão à venda

Já estão à venda os ingressos do show da turnê do álbum Tropix, da cantora e compositora Céu, em Salvador. Depois de rodar sete cidades na Europa, dez nos Estados Unidos e duas no Canadá, além de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campina Grande (PB), o lançamento do quarto álbum de estúdio e quinto da carreira da paulista chega a Salvador no dia 23 de julho.

A apresentação inaugura o projeto Mais Música Brasil, da produtora Maré Produções Culturais (capitaneada pela produtora cultural baiana Fernanda Bezerra), e será no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, Centro Histórico. Os ingressos já estão à venda por R$ 60 e R$ 30 (meia) (mais taxa) no site de www.sympla.com.br.

Segundo Fernanda, a ideia do projeto é trazer para cá novos trabalhos de artistas de destaque na música brasileira atual e deve acontecer mensalmente. "De julho a novembro. Um show por mês. Apenas lançamentos de CD de artistas da música brasileira contemporânea. O projeto é uma plataforma de lançamento destes trabalhos mais atuais. Começamos com Tropix, de Céu, e muita coisa bacana vem aí", garante a produtora.

Elogiado pela crítica, Tropix é o mais sensível álbum de Céu. O trabalho desconstrói a estética dos discos anteriores, mas consegue mostrar a identidade de uma artista que se refaz a cada passo. De forma autoral e natural, nele, ela se reinventa de modo leve e investe em texturas sintéticas na superfície de uma sonoridade orgânica, viva e pulsante. O disco já pode ser encontrado nas lojas e em plataformas digitais como o Spotify e iTunes.

