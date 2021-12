Ingressos para o show de Nando Reis começam a ser vendidos

Os fãs já podem adquirir os ingressos para o próximo show de Nando reis que acontece dia 27 de janeiro no Armazém de Vilas, em Vilas do Atlântico. Os bilhetes custam R$60 (pista) e R$150 (camarote) e podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix e no Armazém Vilas.

Na apresentação, o cantor vai trazer músicas do seu novo álbum 'Sei', sei deixar de fora sucessos como 'Sou Dela', 'Relicário' e 'N', que empolgaram fãs na apresentação de Nando no Festiival de Verão do último dia 17. Para mais informações: 3379-5360.

