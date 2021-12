Ingressos para o Rock in Rio já podem ser cadastrados

Começa nesta terça-feira, 3, o cadastro dos ingressos adquiridos na pré-venda para o Rock in Rio 2015, que ocorre em setembro deste ano. A pré-venda esgotou cem mil ingressos em novembro de 2014, quando poucas atrações tinham sido divulgadas. Desde então, bandas como Queen, Slipknot, Metallica e Queens of the Stone Age foram adicionadas ao line-up do festival.

Quem comprou o Rock in Rio Card pode escolher uma das datas para comparecer ao festival no site da Ingresso.com. A escolha deve ser feita até o dia 2 de abril, data provável em que se inicia a venda oficial de ingressos. Cada cliente pode associar até quatro "cards", sendo no máximo uma meia-entrada.

adblock ativo