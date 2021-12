Ingressos para o Cine Concerto da Osba já estão à venda

Estão à venda os ingressos para o Cine Concerto, projeto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que estreou em janeiro e será reapresentado no dia 31 de outubro, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou nos SAC's Barra e Iguatemi.

Sucesso de público em todas as apresentações, o Cine Concerto traz alguns dos mais consagrados temas do cinema mundial, incluindo trilhas de filmes como Superman, Star Wars - Guerra nas Estrelas, E.T. - o Extraterrestre, Indiana Jones, Tubarão, O Poderoso Chefão, Harry Potter, Cinema Paradiso, entre outros. A regência fica por conta do maestro Carlos Prazeres, atual curador artístico da Osba.

