Ingressos para o Arraiá Salvador estão à venda

Os ingressos para o Arraiá Salvador já estão à venda nos balcões dos shoppings, na Ticketmix, Line Bilheteria e postos de classificados Populares A TARDE. A festa acontece nos dias 6, 7 e 8 de junho, no Wet'n Wild, a partir das 18 horas.

O preço da entrada varia de acordo com o dia do evento. Na sexta-deira, 6, os ingressos custam R$ 35 (pista) e R$ 70 (camarote). Já no dia 7, sábado, o visitante vai pagar R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote). No domingo, 8, o ingresso será R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote).

Promovido pelo grupo A TARDE e Online Entretenimento, com apoio da TV Record, Piatã FM e Shopping Iguatemi, o Arraiá Salvador terá mais de 15 atrações (veja no serviço abaixo).

No primeiro dia, a animação fica por conta do forró de Dorgival Dantas e da banda baiana Cangaia de Jegue, e o arrocha de Pablo e dos grupos Os Clones, Asas Livres e Polentinha do Arrocha.

No sábado, a festa tem como tema Forró das Antigas, por reunir na programação sucessos do forró que marcaram gerações. Neste dia se apresentam Matruz com Leite, Limão com Mel, Calcinha Preta, Magníficos, Calango Aceso e Forrozão.

No dia 8, último dia da festa, a mistura de ritmos marca o evento. Luan Santana traz o ritmo sertanejo para animar a festa. Já o axé fica por conta de Saulo e Tomate. As bandas Estakazero e Caviar com Rapadura levam ao palco diferentes estilos do forró. Já Kart Love encerra o evento com o arrocha universitário.

Além das atrações do palco principal, o Arraiá Salvador traz um espaço dedicado ao tradicional forró "pé de serra", com apresentações de diferentes trios forrozeiros. Além disso, o público ainda poderá acompanhar o concurso de quadrilhas, com aproximadamente 20 concorrentes.



Confira a programação do Arraiá Salvador:

Dia 6 (sexta-feira)

Dorgival Dantas

Cangaia de Jegue

Pablo

Os Clones

Asas Livres

Polentinha do Arrocha



Dia 7 (sábado)

Matruz com Leite

Limão com Mel

Calcinha Preta

Magníficos

Calango Aceso

Forrozão



Dia 8 (domingo)

Luan Santana

Saulo

Tomate

Estakazero

Caviar com Rapadura

Kart Love

