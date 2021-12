Ingressos para Luau do Forte estão à venda

Estão à venda os ingressos para o Luau do Forte, que acontece no dia 30 de março (sábado), às 21h, em Praia do Forte, com os shows das bandas Timbalada e Natiruts.

Os ingressos custam R$ 70 (pista) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos nos balcões Line Bilheteria dos shoppings de Salvador e em Lauro de Freitas.

