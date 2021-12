Ingressos para gravação de DVD de Saulo estão à venda

Estão à venda os ingressos para a gravação do primeiro DVD da carreira solo de Saulo, que acontece nos dias 6 e 7 de abril, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA ou nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi.

No dia 6, o show contará com a participação de Ivete Sangalo. Já no dia 7, o convidado da noite é o cantor Alexandre Carlo, da banda Natiruts.

O cantor já está em estúdio ensaiando as novas músicas que estarão no DVD. As letras de algumas canções foram divulgadas nas redes sociais, como "Raiz de todo Bem" e "Bárbaro Doce Nego".

