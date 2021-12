Ingressos para Gilberto Gil esgotam no 1º dia de vendas

Os ingressos para os shows de Gilberto Gil com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), previstos para acontecer nos dias 13 e 14 de junho, no Teatro Castro Alves (TCA), já estão esgotados.

De acordo com a assessoria de imprensa do teatro, a procura pelos ingressos na bilheteria do TCA, nos postos do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) dos shoppings Barra e Iguatemi, ocasionou em enormes filas na tarde desta terça-feira, 11, no primeiro dia de vendas.

Os shows de Gil marcam a abertura do projeto Cultura em Campo, que traz apresentações com entradas a R$ 1.

