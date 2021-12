Ingressos para ensaios do Parangolé já estão à venda

As vendas de ingressos para os ensaios de verão da banda Parangolé, comandada por Tony Salles, estão acontecendo por meio do site Tickets e na loja Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, em Salvador.

O evento, que acontece na Arena Fonte Nova, se inicia ás 17h do dia 13 de janeiro e segue durante todos os domingos, será recheado de surpresas, shows de artistas nacionais e participações especiais. Além disso, as quatros edições contarão com espaço Open Bar, com Vodka, cerveja, água e refrigerante.

O cantor Felipe Araújo irá participar do show de estreia da temporada. Trazendo os sucessos “Atrasadinha”, “Amor da Sua Cama", "A Mala é Falsa", "Impressionando os Anjos", “Amante Fiel", “Ainda Sou Tão Seu”, entre outros.

Já no repertório do Parangolé estão incluídos os hits “É Parango Que Fala, Né?” e “Open Bar. Além dos sucessos que consagraram a banda ao longo de duas décadas.

Os ingressos comprados on-line estão com valores especiais.

adblock ativo