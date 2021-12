Ingressos para ensaio do Harmonia estão esgotados

Quem quiser curtir a primeira edição da nova temporada da "Melhor Segunda-feira do Mundo" e não comprou ingressos, vai ter que se contentar em esperar a próxima. Os ingressos para o show desta segunda-feira, 4, no Wet´n Wild, com a participação do É o Tchan, estão esgotados.

Para a segunda edição do projeto, na próxima segunda, 11, o evento recebe o show de Danniel Veira, que comanda a apresentação de abertura, e a participação durante o show do Harmonia, da banda Aviões do Forró. Os ingressos custam R$ 47 (pista) e R$ 78 (camarote) e estão à venda nos Balcões de Ingresso, Pida, Ticketmix e Line Bilheteria.

