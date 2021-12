Os ingressos para o primeiro show de Elton John em Salvador, dia 22 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, começarão a ser vendidos na segunda-feira, 6, no site Bilheteria Virtual. Os valores dos bilhetes variam de R$ 60 a R$ 750, a depender da localização. Os preços são os mais baixos em relação ao Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza, cidades onde o britânico também vai se apresentar nos dias 19, 21 e 26 de fevereiro, respectivamente.

Confira abaixo os preços por setor:

Preços lote 1

Cadeira Premium A - R$ 580 (meia entrada: R$ 290)

Cadeira Premium B - R$ 420 (meia entrada: R$ 210)

Cadeira Premium C - R$320 (meia entrada: R$160)

Pista - R$100 (meia entrada: R$ 50)

Cadeira Anel 1 Leste - R$ 240 (meia entrada: R$ 120)

Cadeira Anel 1 Oeste - R$ 240 (meia entrada: R$ 120)

Cadeira Anel 1 Norte - R$ 120 (meia entrada: R$ 60)

Cadeira Anel 2 Leste - R$ 200 (meia entrada: R$ 100)

Cadeira Anel 2 Oeste - R$ 200 (meia entrada: R$ 100)

Cadeira Anel 2 Norte - R$ 120 (meia entrada: R$ 60)

Cadeira Anel 3 - R$ 60 (meia entrada: R$30)

Camarote - R$ 750

Elton John traz ao Brasil a turnê do novo álbum, The Diving Board, lançado em setembro. Além das músicas do novo trabalho, como Home Again, Mexican Vacation (Kids in the Candlelight) e Take This Dirty Water, o cantor vai relembrar sucessos como Sacrifice, Your Song e Don't Go Breaking My Heart, dentre outras.

Confira a música Home Again do álbum The Diving Board

Da Redação Ingressos para Elton John começam a ser vendidos dia 6

E relembre Your Song

