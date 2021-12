Ingressos para Diogo Nogueira e Martinho da Vila começam a ser vendidos

Começa neste sábado, 8, a venda de ingressos para o show dos sambistas Diogo Nogueira e Martinho da Vila. As entradas para o evento, que acontece no dia 12 de agosto na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, custam R$ 100 (pista) e R$ 250 (camarote) e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, no SAC do shopping Barra e do Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

Os cantores chegam a capital baiana com o show "Samba, Samba, Minha Gente". Inicialmente, eles farão apresentações separadas e prometem levar para o público um repertório recheado de músicas especiais. Ainda na ocasião, em um momento especial da noite, os dois irão interpretar músicas juntos.

Em nota, a produção do evento informou que conforme nova lei da meia entrada, apenas 40% dos ingressos serão vendidos com a metade do preço. Uma vez esgotada essa cota, só será possível adquirir ingressos no valor de inteira. Portanto, aqueles que querem garantir o benefício da meia entrada deve se apressar.

