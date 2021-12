Ingressos para Carnavalito 2020 estão à venda

As vendas dos ingressos para o Carnavalito 2020 iniciaram nesta quinta-feira, 9. O evento, que teve a primeira edição neste ano, reuniu em dois dias quase 10 mil pessoas de todas as idades na Itaipava Arena Fonte Nova. As atrações para a segunda edição, que ocorre nos dias 22 e 24 de fevereiro, ainda não foram divulgadas.

Mantendo a estrutura da primeira edição, o evento contará com o setor 'Atrás do Trio', onde o público presente passa pela sensação parecida com o que ocorre na avenida. Além disso, o Carnavalito possui Camarote Open Bar, que contém SPA e área de beleza.

O primeiro lote contém valor promocional para cada dia de evento, sendo R$ 150 (Atrás do Trio) e R$ 350 (Camarote Open Bar), além do "Combo Carnavalito" com valor para os dois dias de festa: R$ 270 (Atrás do Trio) e R$ 630 (Camarote Open Bar). Os ingressos podem ser adquiridos através do site Carnavalito.

