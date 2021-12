Ingressos para Aviões Sunset têm virada de lote

Os ingressos para a festa Aviões Sunset entraram em segundo lote de vendas na quarta-feira, 6. A partir de agora eles possam a custar R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira). O show, comandado por Xand Avião, será realizado no dia 16 de fevereiro, no Arquipélago Summer Club, às 16h30. Bhaskar e Tuca fazem participação especial no evento.

Quem estiver interessado em adquirir a entrada pode encontrar na loja do Arquipélago, localizada no 3º piso do Shopping da Bahia, na Line Bilheteria, Balcão de Ingressos, no site TicMix e na bilheteria da casa de shows.

adblock ativo