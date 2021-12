Ingressos para Arraiá Cerveja & Cia estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o Arraiá Cerveja & Cia, que acontece no dia 23 de junho, às 14h, na Fazenda BH, em Santo Antônio de Jesus. O valor da pista (open bar) é R$ 140 e do camarote (all inclusive) é R$ 300.

Em sua terceira edição, o evento contará com os shows da cantora Ivete Sangalo, das bandas Aviões do Forró e Limão com Mel e do cantor Pablo.

Os ingressos podem ser adquiridos no balcão de vendas da Axé Mix, localizado no Shopping Iguatemi.

adblock ativo