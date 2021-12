Ingressos esgotados para show de Mallu Magalhães

Os ingressos para o show de Mallu Magalhães no Teatro Vila Velhas, dia 26, às 20h, estão esgotados. Mas os fãs que não comrparam o ingresso vão poder assistir à apresentação da cantora ao vivo pela TV Vila no endereço www.livestream.com/teatrovilavelha.

Pela primeira vez no Vila Velha, a cantora apresenta a turnê de "Pitanga", seu mais novo álbum, no dia 26 de setembro, às 20h. O show integra a programação do projeto Vila da Música e vai contar com canções como "Velha e Louca", "Cena", "Moreno do Cabelo Enroladinho", entre outras.

adblock ativo