Ingressos do Tomorrowland Brasil se esgotam em 3 horas

Um dos mais internacionais do mundo, o Festival Tomorrowland, tradicionalmente realizado na Bélgica, teve sua edição brasileira confirmada para 2015 e ansiedade era grande: mas talvez ninguém esperasse que tão grande. Em menos de três horas, todos os ingressos colocados à venda foram vendidos. Em três dias, a organização espera receber 180 mil pessoas em Itu, no maior festival de música eletrônica do mundo.

A primeira edição fora da Europa será realizada em Chattahoochee Hills, em Atlanta, nos EUA, nos dias 26, 27 e 28 de setembro. A edição brasileira está marcada para os dias 1, 2 e 3 de maio de 2015, e a próxima edição belga será entre 24 e 26 de julho de 2015.

O line-up do festival brasileiro ainda não foi confirmado, mas os organizadores já afirmaram que o nível de atrações internacionais será mantido. Mais de 150 artistas, divididos em 6 palcos numa área de 1,2 milhão de metros quadrados, devem passar por Itu.

