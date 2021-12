Ingressos do 2º lote para o Samba Piatã já estão a venda

O Samba Piatã 2018, que será realizado no dia 8 de abril, no Parque de Exposições, em Salvador, já anunciou novos valores. A partir de agora, os preços passam a custar R$ 100 (pista/inteira), R$ 85 (pista/casadinha) e R$ 340 (camarote/inteira). Os bilhetes poderão ser adquiridos nos balcões de ingressos TicMix ou Line Bilheteria.

O show irá reunir atrações do samba e pagode nacional como Sorriso Maroto, Dilsinho, Ferrugem, Chininha e Príncipe, Imaginasamba, Léo Santana, Harmonia do Samba, Belo, Mumuzinho, Thiaguinho e É O Tchan, além de participações dos cantores Péricles, Vitinho e do grupo Tá Na Mente. Essa já é a quarta edição do evento no calendário cultural de festas da capital baiana.

