Ingressos antecipados para o Rock in Rio se esgotam em 5h

Os 100 mil ingressos que foram colocados à venda antecipadamente nesta terça-feira para a edição de 2015 do Rock in Rio no Rio de Janeiro se esgotaram após cinco horas de vendas, segundo informaram os organizadores do festival.

As entradas, postas à venda na internet a um valor de R$ 320, foram vendidas em uma hora e 40 minutos depois que o site responsável pela comercialização normalizou seu serviço após ter ficado quatro horas fora do ar devido à grande quantidade de visitas.

Os passaportes oferecidos garantem ao comprador acesso a um dos sete dias da nova edição do festival, que será realizado nos dois finais de semana entre 18 e 27 de setembro de 2015.

Como a organização ainda não informou as atrações do evento, o comprador poderá escolher seu dia preferido posteriormente.

"Estamos muito felizes e queremos agradecer ao público por esse grande interesse. Estamos muito empenhados para oferecer em 2015 o melhor Rock in Rio de todos os tempos e comemorar os 30 anos do festival", declarou Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, citada em comunicado dos organizadores.

Das 100 mil entradas vendidas, 65% foram adquiridas por moradores do estado do Rio de Janeiro, 11% por compradores de São Paulo e as outras 24% por fãs dos outros 25 estados do Brasil.

O início da venda oficial de ingressos está previsto para abril do ano que vem, quando serão oferecidos outros 495 mil passaportes caso os organizadores mantenham a mesma capacidade oferecida na edição de 2013 (85 mil pessoas por dia).

A edição de 2015 será a sexta do Rock in Rio na capital carioca, que já recebeu o festival em 1985, 1991, 2001, 2011 e 2013, e a 15ª no total, incluindo as seis de Portugal (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014) e três na Espanha (2008, 2010 e 2012).

Para comemorar em 2015 os 30 anos do festival, os organizadores pretendem organizar outra edição em Las Vegas em maio do que vem, no que seria a primeira vez nos Estados Unidos.

Em suas 14 edições, o Rock in Rio soma 7,5 milhões de espectadores e 1.200 horas de espetáculo oferecidas por 1.274 diferentes atrações.

Para a edição do próximo ano no Rio de Janeiro as primeiras atrações já confirmadas foram os cantores Katy Perry e John Legend, e os grupos System of a Down e Nightwish.

