Ingressos à venda para show extra de Vander Lee em SSA

Já estão à venda os ingressos para o show extra de Vander Lee, que custam entre R$ 60 e R$ 100 (inteira). O cantor fará uma outra apresentação para o lançamento do CD "Loa" no sábado, 16, às 18 horas, no Teatro Castro Alves. Ele também canta mais tarde, no mesmo dia, às 21 horas.

Para a turnê de lançamento do seu 8º disco, Vander Lee reuniu uma nova banda, responsável pela sonoridade de "Loa", tanto no repertório de músicas inéditas autorais, caso de "Tu" e "Siga em Paz", como em releituras de sucessos de sua carreira, a exemplo de "Romântico" e "Iluminado".

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA e no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista.

