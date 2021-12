Ingressos à venda para Samba Salvador

A festa Samba Salvador já tem data confirmada: dia 2 agosto, às 21 horas, no Wet'n Wild. O evento, já esperado no calendário da cidade, vai receber no palco Zeca Pagodinho e Péricles, dois grandes ícones do samba da atualidade. A noite promete contemplar o samba tradicional e da melhor qualidade, cantado pelo representante do gênero Zeca Pagodinho, e o samba romântico e dançante, com as letras dos grandes sucessos de Péricles.



Os ingressos estão à a venda nos balcões dos shoppings.

adblock ativo