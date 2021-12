Ingleses arrecadam 170 mil libras por show Foo Fighters

Até a postagem desta notícia, mais de £180 mil já tinham sido arrecadados por uma produtora inglesa da região da Cornualha (sudoeste da Inglaterra) por meio de um site de crowdfunding - tudo isso para levar até lá um show da banda americana Foo Fighters.

"Nós não sabemos a data ou local do show até agora. Os agentes do Foo Fighters estão sabendo desta campanha e se (quando!) ela for bem sucedida nós iniciaremos as negociações por um espaço na agenda deles", diz o site da campanha. Os produtores afirmam que vão buscar uma data entre 2015 e 2016, e se as negociações não derem certo, o dinheiro volta a todos os doadores.

Esse tipo de campanha já funcionou com a banda. Em setembro, eles fizeram um show em Richmond, Virginia (EUA), pela primeira vez desde 1998, também a partir de um financiamento coletivo. Outra iniciativa da cidade de Birmingham também já arrecadou dinheiro suficiente, mas o show ainda não foi confirmado.

O próximo disco do Foo Fighters, Sonic Highways, sai no dia 10 de novembro, e a banda já tem quatro shows marcados para o Brasil, todos em janeiro de 2015 (dia 21, Porto Alegre; 23, São Paulo; 25, Rio; 28, Belo Horizonte).

adblock ativo