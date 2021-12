Inglês Jon Anderson faz show no TCA nesta quarta

Se você passar pelo Pelourinho por estes dias, não se espante se cruzar com um inglês sexagenário de aparência zen, cuja voz parece ter saído de algum personagem de O Senhor dos Anéis. É provável que você nem imagine que esta figura simplória seja um verdadeiro popstar, líder de uma das maiores bandas de rock progressivo de todos os tempos.

É Jon Anderson, vocalista do Yes, que pretendia dispensar os hotéis mais constelados de Salvador para ficar no Centro Histórico (por um problema técnico, acabou mudando de hotel), em sua vinda à cidade para se apresentar nesta quarta-feira, 19, no Teatro Castro Alves.

Jon, garante o produtor Sílvio Palmeira - que traz a turnê Jon Anderson - A Voz do Yes para o Brasil -, é um cara supertranquilo, que faz questão de ficar nos lugares mais simples e caminhar à vontade pelas ruas.

O show que faz no TCA é no formato intimista, sem banda, com Jon acompanhando-se ao violão e ao teclado. "Vou cantar canções clássicas do Yes, como Starship Trooper, Owner of a Lonely Heart, Your is no Disgrace e muito mais, além de músicas de Vangelis e algumas novas e um par de surpresas", revelou o músico, em entrevista por e-mail a A TARDE. No quesito "par de surpresas", pode entrar uma participação do Olodum no final, que está em negociação. "Estou animado para cantar na Bahia. Há boa música e muita energia aí", disse ele.

Histórico

Jon Anderson fundou o Yes em 1968, com o baixista Chris Squire. Uma vez perguntaram a ele, que é vegetariano e místico, por que o nome Yes. E ele respondeu: "Porque é positivo". Simples assim. Com o Yes, o cantor viveu um período de apogeu nos anos 1970. O rock progressivo - um híbrido de rock´n´roll, jazz, música clássica, música étnica e vanguarda - estava, então, no auge.

Na época, o tecladista Rick Wakeman havia se incorporado à banda e chamava a atenção pelo virtuosismo rockocó e pelo visual ofuscante, com capas de lantejoulas refletindo as luzes coloridas. A voz de Anderson, celestial, etérea, proporcionava à música do Yes uma atmosfera única, mas talvez o grupo tenha se tornado vitima de sua obsessão pelo perfeccionismo.

Assim, o Yes, como toda a música opulenta dos anos 70, virou uma presa fácil dos punks no final daquela década. Com isso, o grupo teve de se reinventar e elaborar um som mais condizente com as tendências dos anos 1980.

Carreira solo

Jon Anderson já trilhava uma carreira solo paralela no auge da banda, em meados da década de 70, quando lançou o exótico Olias of Sunhillow, um álbum incomum, baseado em música étnica e sons acústicos. Mais tarde, gravaria com Vangelis e Mike Oldfield e prosseguiria alternando trabalhos solo e reuniões com o Yes.

Em 1985, veio com o grupo pela primeira vez ao Brasil, para se apresentar no Rock in Rio I. E voltou outras vezes, solo ou com o Yes, enquanto este experimentava mudanças de formação. Em 2008, quando o grupo sairia em turnê para comemorar 40 anos, Jon teve problemas de saúde e, para sua surpresa, a banda acabou recrutando outro vocalista. Até hoje, não retomaram as relações.

A nova turnê de Jon Anderson no Brasil começou sexta, em Curitiba, passou por Recife, no sábado, e, depois do show de amanhã, em Salvador, segue para o Rio de Janeiro, no dia 21, e Belo Horizonte, dia 26.

