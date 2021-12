Inês Brasil se apresenta em Salvador nesta sexta-feira

A webcelebridade Inês Brasil está de volta a Salvador e vai se apresentar na festa "Armengado", na boate San Sebastian, nesta sexta-feira, 26. A musa dos gays e dona do hit "Make Love" promete agitar a festa ao lado dos DJs Leo Veneza e Magal. A balada começa a partir da 0h, no Rio Vermelho, e a entrada custa de R$20 a R$30.

Já no sábado, 27, na tradicional festa "Blessed", a DJ Ana Flor traz sua energia direto do Rio de Janeiro. Residente da The Week RJ, a carioca recebe as honras da casa dos residentes Anne Louise e Mau Azevedo. Os ingressos custam R$ 35.

