Inaicyra Falcão se apresenta no Espaço Xisto Bahia

A cantora baiana Inaicyra Falcão apresenta o show "Inaicyra Em 3 Tempos" no próximo dia 20, quinta-feira, no Espaço Xisto Bahia, a partir das 20h.



A apresentação integra as comemorações do Dia da Consciência Negra, e a artista apresenta no show um repertório com arranjos que se aproximam das tradições africana e indígena brasileiras, além de carregar marcas da tradição africana dos Estados Unidos.



Inaicyra ficou conhecida no cenário musical quando lançou o disco Okan Awa, em 2000, com cânticos tradicionais yorubá em homenagem ao centenário de nascimento de sua avó, Maria Bibiana do Espírito Santo.



Com ingressos a R$ 20 e R$ 10, o show é uma realização da empresa Acosta Produções Arísticas e da atriz e produtora Cultural Josiane Acosta.

