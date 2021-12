Você lembra de Tracy Chapman? Aquela cantora e compositora norte-americana que estourou no Brasil no final dos anos 80 com o sucesso "Baby Can i hold you", que foi tema da novela "Vale Tudo"? Além destas, outras canções também foram sucesso como "Fast Car", e "Give Me One Reason". Ela reapareceu soltando a voz no programa "The Late Show with David Letterman". A cantora emociona com a interpretação da música de Ben E. King. O vídeo já teve mais de 2,4 milhões de visualizações. Veja:

Da Redação Imperdivel: Tracy Chapman canta "Stand by me"

