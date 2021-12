Imagine Dragons anuncia tour com shows no Rio e em SP

A banda Imagine Dragons confirmou nesta quarta-feira, em coletiva na Cidade do México, que fará shows no Brasil como parte da turnê do segundo álbum, 'Smoke + Mirrors', que será lançado no dia 17 de fevereiro.

O quarteto americano formado pelo vocalista Dan Reynolds, o guitarrista Wayne Sermon, o baixista Ben McKee e o baterista Daniel Platzman se apresenta dia 16 de abril no Rio de Janeiro e dia 18 de abril em São Paulo.

"Estamos muito emocionados em voltar ao Brasil", disse Reynolds, que lembrou da apresentação do grupo no ano passado durante o festival Lollapalooza. "Foi uma das experiências mais grandiosas de nossa carreira."

O show no Lolla foi parte da primeira turnê do Imagine Dragons, do álbum de estreia 'Night Visions' (2012). O disco vendeu quase 4 milhões de cópias em todo o mundo. Seu hit, 'Radioactive', rendeu a eles um Grammy por melhor performance de rock.

A banda quer passar mais tempo na América do Sul e também passará por Argentina, Colômbia e Chile.

adblock ativo