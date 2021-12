Illy canta Caymmi no Teatro Rubi

A cantora Illy vai homenagear Dorival Caymmi com o show "Illy canta Caymmi" na quarta-feira, 25, às 20h30, no Teatro Ruby. Ela vai relembrar sucessos do baiano como "Você já foi à Bahia", "João Valentão" e "Só Louco".

"Adoro a simplicidade das melodias e letras de Caymmi, que acredito que combinam com meu jeito de cantar. A música e vida dele me emocionam muito e acho que passo toda essa emoção nas minhas interpretações", disse Illy. Os ingressos custam R$ 40.

