Ilha de Itaparica recebe festival com shows de Magary Lord e Bailinho de Quinta

A Ilha de Itaparica irá receber nos dias 15 e 16 de março a quarta etapa do Festival Conexão Musical. O evento, que é gratuito, tem como objetivo levar atrações musicais para municípios do interior da Bahia. Nos dois dias, as festas começam a partir das 18h.

Na sexta-feira, 15, o local contará com Nanda Ribeiro, Bailinho de Quinta e o DJ Conexão, residente da ilha. Já no sábado, 16, a grade de atrações é composta por Baba de Moça, Magary Lord e DJ Conexão.

Próximas edições

O Festival Conexão Musical é um projeto itinerante e após visitar a Ilha de Itaparica, irá realizar shows nos dias 22 e 23 de março em Ipirá, na praça Roberto Cintra, em frente à Igreja Matriz. No último final de semana do mês, nos dias 29 e 30, as festas seguem para Ruy Barbosa, na praça Santa Tereza.

Já em abril, o festival segue, nos dias 5 e 6, na cidade de Jaguaquara, na praça J. J. Sebara. Nos dias 12 e 13 o festival desembarca na cidade de Ipiaú, na praça Salvador da Mata. Em Gandu o evento será realizado nos dias 16 e 17 de abril, na praça do Povo.

