Ilê recebe Daniela e Criolo para celebrar 44 anos no Concha Negra

“Que bloco é esse? Eu quero saber, É o mundo negro, Que viemos mostra pra você” Assim ecoou o coro da resistência no carnaval de 1974, na Praça Castro Alves com os dizeres da canção Que Bloco É Esse?, de Paulinho Camafeu. O grupo, que saiu evocando pelas ruas da cidade o seu espaço, anunciava à elite baiana a força do mundo negro e a africanização da festa de momo.

Mas foi na Liberdade, mais precisamente no Curuzu, que o canto negro ganhou força e tomou forma com o Ilê Aiyê, o mais antigo bloco afro do carnaval de Salvador.

Os 44 anos de história do Ilê Aiyê, junto com o Dia da Consciência Negra - 20 de novembro -, serão celebrados neste sábado, 18, às 18h, na Concha Acústica, em mais uma edição do projeto Concha Negra. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Desta vez, o show do Mais Belo dos Belos vai contar com a participação do cantor e compositor Criolo, da cantora baiana Daniela Mercury e tendo como show de abertura o Bando de Teatro Olodum.

Para Vovô do Ilê os convidados são “duas figuras que vão embelezar o espetáculo” e foram escolhidos pela relação que mantém com o bloco. “A escolha foi pela amizade e pela parceria. Criolo tem uma relação bem legal com o pessoal do terreiro, com a família. Musicalmente vai ser um show”, afirma.

Feliz com o convite, Criolo, que gravou um clipe com uma nova versão de Que Bloco É Esse? em 2012, diz que é um privilégio dividir o palco com a Band’Aiyê. “Só de me permitirem subir ao palco com toda essa força de luta, resistência e amor a cultura, já é algo que será guardado para sempre em meu coração”, diz, emocionado.

Homenagem

Símbolo da resistência e consciência negra, Zumbi dos Palmares, herói que lutou pela liberdade do povo negro, é o homenageado do Ilê Aiyê no show que faz parte da programação do Novembro Negro do TCA.

“Foi montado um novo espetáculo. Vamos colocar aquela Concha para realmente ser a Concha Negra. Botar todo mundo para cantar e dançar”, promete Vovô. O repertório inclui os clássicos do bloco como Bola da Vez, Negro de Luz, Deusa do Ébano e Alienação.

Para Criolo, a data é importante mas paradoxal. “É triste ainda vivermos num ambiente onde é necessário lembrar a beleza de nossa riqueza cultural e força de um povo. Por outro lado, há um orgulho de toda essa gigantesca e maravilhosa luta de resistência como um ato de amor”, afirma o cantor.

Sou Ilê o ano inteiro

A apresentação terá parte da bilheteria revertida para o Ilê, que está com dificuldades em manter os projetos sociais devido a falta de patrocínio. Para reverter essa situação, o bloco está arrecadando doações na internet através da plataforma Kickante.

O objetivo é conseguir arrecadar a quantia de R$ 30 mil mas podem ser feitas doações a partir de dez reais. Cada transação feita tem uma premiação, que varia desde e-mails de agradecimento à gravação de uma música com o Ilê no estúdio. “O Ilê é um bloco muito grande e tem muitos admiradores no Brasil e fora dele.. Com certeza vamos obter êxito”, afirma Vovô .

“As pessoas envolvidas dedicam suas vidas à arte, a cultura e a informação da nossa real história que os livros ainda omitem”, reitera Criolo. Como diz a letra de Paulinho Camafeu, amanhã, na Concha Negra “Somos crioulo doido, somo bem legal. Temos cabelo duro, somos black power”.

