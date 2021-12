Ilê Aiyê recebe Sandra de Sá em consurso da deusa do Ébano

A escolha da próxima deusa do Ébano do Ilê Aiyê, que acontece no próximo dia 12 de janeiro, na Senzala do Barro Preto, vai receber uma convidada especial. Sandra de Sá será uma das atrações da Noite da Beleza Negra, realizada pelo pelo bloco afro Ilê Aiyê no verão baiano. A carioca vai dividir o palco com a baiana Claudia C'ostta e a banda Band'Aiyê, no repertório estão sambas, soul e ainda grades sucessos do Ilê.

Concurso - A nova deusa do ébano será escolhida entre as 13 finalistas de diversos bairros de Salvador concorrem ao título. A vencedora ganhará o direito de desfilar em carro alegórico durante o Carnaval 2013, além de acompanhar durante todo o ano o Ilê Aiyê em suas apresentações dentro e fora do Brasil.

Segundo os organizadores do concurso, serão analisados os trançados dos cabelos, as vestimentas e, especialmente, a graça e a desenvoltura das candidatas nas danças afro-baianas. "A Noite da Beleza Negra é uma festa de afirmação da consciência negra e da valorização das nossas raízes", justifica Antonio Carlos Vovô, presidente da entidade.

