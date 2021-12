Ilê Aiyê recebe Neto Bala e ex-The Voices em ensaio

Em mais um ensaio antes do Carnaval, o Ilê Aiyê receberá Vanessa Borges e Kall Medradro, ex-participantes do The Voice, e o compositor Neto Bala. O show será no sábado, 17, às 22h, na Senzala do Barro Preto. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

Nesta edição, Neto Bala vai apresentar seu samba, com músicas que vão desde o começo da sua carreira, em 1980, até agora. O público ainda irá dançar com as músicas interpretadas por Vanessa Borges, que integra uma banda de axé Eletricaz, e Kall Medradro, que deixou Salvador para investir no estilo Black Music em São Paulo.

