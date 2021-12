Ilê Aiyê recebe Márcio Victor em show no Pelourinho

Depois do primeiro ensaio pré-carnavalesco no Pelourinho, o Ilê Aiyê volta se apresentar nesta quinta-feira, 12, às 20h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. O convidado da noite é o vocalista da banda Psirico, Márcio Victor. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

A Band'Aiyê será a primeira atração a subir ao palco para apresentar um repertório comemorativo à trajetória do mais antigo bloco afro do Brasil, que acabou de completar 42 anos no último dia 1º. No mês da Consciência Negra, o canto do Ilê ganha ainda mais força com suas mensagens de valorização da raça negra, contra a discriminação e a intolerância.

