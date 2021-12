Ilê Aiyê recebe Daniela Mercury na segunda edição do projeto Concha Negra

O bloco afro Ilê Aiyê comanda neste sábado, 7, a partir das 18h30, a segunda edição do projeto Concha Negra. O espetáculo 'Charme da Liberdade' será apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e contará com a participação da cantora Daniela Mercury, além da abertura do Coletivo Afrobapho, formado por jovens negros e LGBTQI+. Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda na bilheteria, nos SACs Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

No espetáculo, o Ilê Aiyê propõe evocar a liberdade que os corpos negros possuem para ocuparem seus espaços na sociedade. O bloco reafirma sua posição, desenrolada ao longo de quatro décadas, na ênfase à valorização das histórias e estéticas negras. A apresentação pretende aprofundar pautas afrodiaspóricas, dialogando com questões como equidade de gênero e respeito à diversidade. O Ilê Aiyê se junta ao Concha Negra, levando ao projeto seu discurso pautado na preservação, difusão e luta pela produção cultural afro-brasileira.

A cantora Daniela Mercury é a convidada da noite, numa reverência ao lugar do feminino. Ela se une aos integrantes da Band’ Aiyê, ou Banda Ilê Aiyê, num espetáculo de forte impacto percussivo, com figurinos e danças que trazem o diálogo da tradição com a contemporaneidade. O grupo, que está totalmente ligado ao nascimento do bloco carnavalesco Ilê Aiyê, é composto apenas por artistas afrodescendentes. Protagonizando o segundo show da 2ª edição do projeto Concha Negra, o Ilê Aiyê também fará turnê por sete capitais brasileiras durante o verão 2019/2020.

