Ilê Aiyê recebe Baiana System na Senzala do Barro Preto

A Senzala do Barro Preto vai ser palco dos shows da Band´Aiyê e da Baiana System no sábado, 16, às 22h. A festa vai marcar o lançamento do carnê do bloco afro para o Carnaval 2016 e os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

A anfitriã Band'Aiyê abre a noite apresentando o seu repertório do Ilê Aiyê. O show terá a presença da Deusa do Ébano, Alexandra Amorim. Em seguida, a Baiana System, comandada por Russo Passapusso, sobe ao palco para apresentar canções como "Playssom".

