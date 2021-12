Ilê Aiyê realiza ressaca do Carnaval

O bloco afro Ilê Aiyê prepara a ressaca do Carnaval para este sábado, d28, com os shows da Band'Aiyê, do Grupo Movimento e participação especial da cantora Ana Mametto. A festa acontece na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

A anfitriã Band'Aiyê abre a noite apresentando o repertório que canta a trajetória do bloco Ilê Aiyê, relembrando o clima dos dias de Carnaval. A cantora Ana Mametto sobe ao palco do Curuzu como convidada especial da noite. Ela irá cantar alguns sucessos da Banda Mametto.

A noite prossegue com o samba do Grupo Movimento, que surgiu em 2005, no bairro da Liberdade, e já dividiu o palco com grandes nomes do gênero, a exemplo de Arlindo Cruz, Bete Carvalho, Pixote e Exaltasamba. O encerramento da festa fica com a Band´aiyê, que volta ao palco para fechar a noite.

