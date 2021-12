Ilê Aiyê inicia ensaios de verão no Pelô nesta quinta

Ainda faltam dois meses para o início do verão, mas os artistas baianos já começam a esquentar o clima para a época de festas. O Ilê Aiyê também se antecipou e dará início nesta quinta-feira, 22, aos seus ensaios de verão.

A novidade deste ano é que as apresentações não serão realizadas somente na sede do bloco, no Curuzu. Elas serão intercaladas a shows nos largos do Pelourinho.

Na estreia, a Band'Aiyê vai receber o cantor Adelmo Casé no Largo Tereza Batista. A festa começa às 20h e os ingressos, que custam R$ 20 e R$ 10, podem ser adquiridos na Boutique do Ilê, no Pelô, e na Senzala do Barro Preto, na Liberdade.

A Band'Aiyê abrirá o evento com um repertório que passeia pela trajetória dos 42 anos do bloco afro. Em 2016, o mais belo dos belos desfilará no Carnaval com o tema "Recôncavo Baiano".

adblock ativo