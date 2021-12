Ilê Aiyê festeja 40 anos com festa no Curuzu

O mais belo dos belos foi recebido, na noite desta sexta-feira, 1º, com uma chuva de fogos em frente à Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Moradores encheram a rua e as sacadas das casas para recepcionar o mais antigo bloco afro da cidade. Segundo Antônio Carlos Vovô, presidente da entidade, o tema deste ano, 'Do Ilê Axé Jitolu para o mundo', homenageia Mãe Hilda, que fundou o bloco, em 1974.

adblock ativo